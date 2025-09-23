Adolescente é apreendida com 1,5kg de drogas e R$ 1,2 mil em Mogi

Uma adolescente, de idade não divulgada, foi apreendida com 1,5kg de drogas e R$ 1,2 mil no distrito de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. O caso aconteceu neste sábado (20).

De acordo com as informações da polícia, agentes estavam em patrulhamento quando viram a suspeita com uma sacola na mão na Rua João Gualberto Mafra Machado, antiga Rua Uva.

Quando percebeu a equipe, a adolescente entrou em uma casa, onde foram encontradas as drogas e o dinheiro. A jovem informou que era proprietária do imóvel e estava utilizando as drogas, mas desconhecia a procedência do material.

Foram apreendidos 46 tubos com maconha, 116 invólucros de maconha, 66 tubos com cocaína, 115 invólucros com cocaína, 274 invólucros de crack, 40 fracos de lança perfume e R$ 1.270,80 em dinheiro.

A menor e sua responsável foram encaminhadas à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.