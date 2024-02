Adolescente é apreendido após furtar caixa registradora de lanchonete em Suzano

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido, na madrugada desta quarta-feira (6), por suspeita de furtar uma caixa registradora, que continha R$ 150, de uma lanchonete e hamburgueria do Centro de Suzano.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 3h.

Um jovem ao notar a presença dos policiais começou a caminhar mais rápido e abandonou o objeto, que levava embaixo da blusa, em um terreno baldio. Depois voltou para a via e foi abordado.

Policiais Militares do 32° Batalhão detiveram o adolescente, que portava uma chave de fenda, a caixa registradora e os comprovantes das vendas do comércio, na rua Sete de Setembro.

O proprietário do comércio foi acionado. Informou que além do objeto furtado o adolescente também danificou uma das portas do estabelecimento.

Durante o depoimento, o suspeito foi acompanhado pelo conselho tutelar e permanece à disposição da vara da infância e juventude. O adolescente foi sindicado por ato infracional de furto.