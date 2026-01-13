Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 13 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Adolescente é apreendido após o roubo de um carro em Itaquá

Motorista do veículo foi sequestrado

13 janeiro 2026 - 10h50Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido suspeito do roubo de um veículo na manhã desta segunda-feira (12), no acesso à Rodovia Ayrton Senna, na altura do bairro Vila Japão, em Itaquaquecetuba.

Segundo o Boletim de Ocorrência, um motorista, de 60 anos, trafegava pela rodovia quando foi abordado por homens. Posteriormente, a vítima foi rendida e obrigada a entrar em outro veículo, onde permaneceu sob o poder dos suspeitos por alguns minutos, sendo liberada na Rodovia Presidente Dutra. O veículo roubado, uma caminhonete, foi levado pelos homens.

Policiais militares rodoviários foram acionados e localizaram o veículo ainda em deslocamento em direção a Itaquá. O condutor desobedeceu inicialmente à ordem de parada, mas foi alcançado e abordado. O adolescente, único ocupante do veículo, confessou informalmente a participação no roubo e foi apreendido. A caminhonete foi recuperada e encaminhada à delegacia.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba, como ato infracional análogo ao crime de roubo de veículo, localização/apreensão de objeto e localização/apreensão e entrega de veículo.