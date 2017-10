Adolescente é apreendido após passar com moto roubada em frente à Delegacia de Suzano

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido suspeito de roubar uma moto, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem fugiu por ruas do quadrilátero central e, também, chegou a passar em frente à Delegacia Central da cidade. Munições de calibre 38 e uma arma de brinquedo foram localizadas com o suspeito.

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (27). A princípio, os policiais apresentavam um foragido da Justiça, quando souberam que uma moto foi roubada na região central da cidade. O crime teria sido praticado por apenas um bandido armado. Havia informações ainda de que, na fuga, o suspeito poderia ter passado em frente à unidade policial.

Em seguida, a vítima do roubo entrou na delegacia pedindo ajuda, e dizendo que o veículo estava parado em uma rua próxima. Os PMs foram ao local e encontraram a moto. Populares também informaram que o suspeito teria fugido sentido à Rua Regina Cabalau Mendonça.

A PM foi em busca do assaltante, tendo o encontrado na Rua Turmalina. Segundo a Polícia, o suspeito não carregava nenhum produto ilícito, mas numa busca pela área, os policiais encontraram um revólver de brinquedo carregado com munições verdadeiras.

Ainda segundo a PM, o adolescente foi reconhecido com autor do roubo. Ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia, onde responderá por ato-infracional de roubo. Segundo a Polícia Civil, o jovem deverá passar por uma audiência de custódia.