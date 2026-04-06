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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Polícia

Adolescente é apreendido após tentar roubar o carro de uma senhora em Mogi

Durante o trajeto, ele passou a exigir o automóvel e o telefone celular da vítima, além de tentar assumir a direção

06 abril 2026 - 12h49Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado como ato infracional de roubo de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das CruzesO caso foi registrado como ato infracional de roubo de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes - (Foto: Arquivo/DS)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por roubo, na manhã deste domingo (5), na Avenida Lourenço de Souza Franco, no bairro Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo apurado, o adolescente entrou repentinamente em um carro, sem consentimento da vítima, uma mulher de 65 anos, ainda em Suzano.

Durante o trajeto, ele passou a exigir o automóvel e o telefone celular, além de tentar assumir a direção. A vítima conseguiu dirigir até um posto de combustíveis, onde parou bruscamente e pediu ajuda. Funcionários e um familiar prestaram apoio e conseguiram conter o adolescente até a chegada da Polícia Militar.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o menor foi apreendido e, em depoimento, admitiu que pretendia levar o veículo. O caso foi registrado como ato infracional de roubo de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O adolescente permaneceu à disposição da Fundação Casa.