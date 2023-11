Adolescente é apreendido com canivete, soco inglês e celular furtado em Ferraz

Um adolescente, 16, foi apreendido por porta canivete, soco inglês e celular furtado na manhã desta terça-feira (28) em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo a Polícia Militar, equipe da Ronda Escolar foram informada sobre alunos que, mesmo depois de dispensados das atividades escolares, insistiam em permanecer na unidade e até mesmo haviam pulado o muro para ingressar novamente na escola.

No local, os policiais decidiram abordar os três adolescentes que estavam saindo da escola. Durante busca pessoal encontraram, nos bolsos de um deles, um canivete, um soco inglês e um celular que foi submetido a consulta do número do IMEI e constou como produto de furto em julho deste ano.

O adoelcnete é aluno do primeiro ano do ensino médio desta escola e conta que adquiriu o aparelho de um amigo da ex- sogra por R$ 800. Sobre os demais itens, afirmou que pertenciam a outros alunos, mas não informou quais e nem o motivo para portar tais objetos.

A ocorrência foi apresentada no distrito policial. O adolescente foi liberado aos cuidados da mãe depois de prestar esclarecimentos no boletim de natureza ato infracional de receptação e apreensão de objetos.