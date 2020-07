Adolescente é apreendido com drogas no Distrito de Palmeiras

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido com drogas e dinheiro no Distrito de Palmeiras, em Suzano, durante a noite desta terça-feira, 14. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a venda ocorria próximo à um entreposto às margens da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

Agentes do Canil da GCM investigavam denúncia sobre a venda de drogas na linha férrea, quando flagraram um jovem no local indicado.

Com o adolescente, foi encontrado uma sacola na qual continha 76 porções de maconha e 56 de crack, além de R$ 76.

De acordo com os guardas, o adolescente confirmou ser o responsável pela venda no local. No entanto, ele não quis revelar para quem trabalha, tampouco quanto ganhava para realizar a função.

O adolescente foi conduzido à Delegacia, onde foi registrado o caso.