Adolescente é apreendido com mais de 1 quilo de drogas no Suzanópolis Ação, realizada pelo Canil Setorial, foi numa região sob o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas

Por Marcus Pontes - de Suzano 17 JAN 2020 - 16h22

Drogas eram comercializadas por adolescente em Suzano Foto: Polícia Militar/Divulgação Um adolescente foi apreendido sob suspeita de vender drogas nesta sexta-feira, 17, na Rua Vicente Ferreira, no Jardim Suzanópolis, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorria sob o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). Segundo as primeiras informações sobre o caso, os policiais apreenderam aproximadamente 1,1 quilo de entorpecentes, entre crack, cocaína, maconha e lança perfume. A ação, que teve apoio dos cães Athos e Mel, foi num ponto de venda de drogas embaixo do rodoanel. Pelo menos, sete policiais participaram da operação.

