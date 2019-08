Adolescente é apreendido e revela ganhar R$ 300 por dia do tráfico de drogas

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido sob suspeita de vender drogas no Jardim Odete, em Itaquaquecetuba, durante a tarde dessa terça-feira, 27. A ação foi realizada pelo pelotão bravo, da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam), da Guarda Civil Municipal (GCM). Na ocasião, foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha, além de uma quantia em dinheiro.

Agentes da Rotam patrulhavam pela região, tendo em vista o alto índice da venda de drogas, em especial nas proximidades de um conjunto habitacional. Durante o patrulhamento, os guardas flagraram um indivíduo correndo segurando uma bolsa preta.

Uma breve perseguição foi iniciada. Um cerco, porém, impediu o prosseguimento da fuga. Foi então que, na ocasião da abordagem, os guardas encontraram 36 porções de maconha, 25 de cocaína, 22 de crack, além de R$ 69 - dinheiro obtido com a venda de entorpecentes.

Em depoimento, o adolescente afirmou que estava agindo no local há uma semana. Ele tinha um horário específico, para atuar no ponto de venda de drogas, que seria das 10 às 20 horas. Disse ainda que, para tal função, ganhava R$ 300 por dia do crime organizado.

O jovem foi apreendido e levado à Delegacia Central da cidade.