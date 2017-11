Polícia Militar apreende adolescente de 17 anos pela 18ª vez em Suzano

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido nesta terça-feira (14) pela 18ª vez em Suzano. Segundo o 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) a apreensão aconteceu no Parque Palmeiras, por conta de um ato infracional de receptação. Ele completa 18 anos em 11 de março.

Os policiais resolveram abordá-lo, ao vê-lo dirigindo um veículo VW Voyage, na Rua Sebastião Moreira – 250. Ao ver a viatura, ele tentou entrar em um comércio. Questionado, o adolescente disse que o carro havia sido emprestado por um desconhecido.

O automóvel foi furtado nesta terça-feira (14), no Parque São Francisco, em Ferraz. O adolescente e o veículo foram encaminhados para o 1º Distrito Policial (DP), em Palmeiras. O infrator foi ouvido na presença de um conselheiro tutelar e o carro foi restituído à vítima.

Outros casos

Segundo a polícia, em pouco mais de um mês, o jovem foi apreendido em três ocasiões, envolvendo ocorrências com veículos furtados. Em 4 de outubro, foi apreendido com um Corsa, em Ferraz. Já no dia 26, ele foi encontrado com outro Corsa, na Estrada do Koyama, em Suzano.