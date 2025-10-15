Envie seu vídeo(11) 4745-6900
15/10/2025
Polícia

Adolescente é apreendido suspeito de tentativa de homicídio em Mogi

Crime aconteceu no dia 27 de setembro

15 outubro 2025 - 10h30Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado no 1º DP de MogiCaso foi registrado no 1º DP de Mogi - (Foto: Reprodução/Street View)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (14), no bairro Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes, suspeito de uma tentativa de homicídio.

O crime aconteceu no dia 27 de setembro, na Vila Industrial, quando um jovem armado, após uma discussão, atirou na direção de outro adolescente.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão contra o suspeito em sua residência. No local, os agentes apreenderam uma arma de fogo e dois celulares.

Ele foi detido e encaminhado ao 1° Distrito Policial de Mogi das Cruzes, onde o caso foi registrado como apreensão de adolescente, posse ou porte ilegal de arma de fogo e cumprimento de mandado de busca e apreensão.