Adolescente é apreendido suspeito de vender drogas dentro de escola pública em Itaquá

Um cerco da polícia contra traficantes que agem dentro de uma escola terminou com a apreensão de um adolescente, em Itaquaquecetuba. A ação foi realizada por policiais militares (PMs) do 35º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M). Ao todo, 49 pinos contendo cocaína, 40 porções de maconha, 38 pedras de crack e R$ 198,45 foram apreendidos.

A ação aconteceu nessa quarta-feira (23). Os PMs tinham informações de que o local servia como uma espécie de referência para a venda de drogas. Por isto, foram à região para interromper a venda de entorpecentes, principalmente por se tratar de uma escola pública. Pelo menos, nove policiais participaram do cerco.

Segundo a polícia, indivíduos viram a aproximação das viaturas e fugiram. No cerco, o adolescente foi capturado com entorpecentes. Além disso, os policiais também detiveram outro indivíduo, com duas porções de maconha. No entanto, o suspeito foi liberado após admitir ter ido ao local para comprar drogas.

A PM frisou que intensificará ações no entorno da escola, bem como no interior, assim evitando o retorno de traficantes. A ocorrência foi registrada como ato infracional de tráfico de drogas, na Delegacia Central da cidade.