Adolescente é atingido por bala perdida dentro de casa no Centro de Suzano

Um adolescente, de 16 anos, foi atingido por uma bala perdida, nesse domingo à noite (2), na Avenida Armando de Salles Oliveira, no Centro de Suzano. O disparo atingiu a mão do rapaz. A cápsula foi encontrada e entregue à Polícia Civil. Até o momento, a polícia não tem informações quanto a uma possível troca de tiros no local.

Familiares do jovem o levaram ao Pronto-Socorro (PS). Ele recebeu atendimentos médicos e foi liberado. Na delegacia, o adolescente contou que estava mexendo no celular, quando sentiu algo batendo na mão. Sangrando, o garoto percebeu que havia um buraco no telhado. Além disso, um projétil amassado foi encontrado próximo ao garoto.

Policiais militares (PMs) atenderam à ocorrência e preservaram o local. Peritos analisaram a cena para entender a trajetória do disparo, se foi realizado para cima e, consequentemente, caiu sobre a casa ou se foi realizado de algum local alto.

Por enquanto, a polícia não divulgou se há filmagens neste perímetro aonde ocorreu o fato. Caso haja, as imagens poderão ajudar na identificação do atirador.