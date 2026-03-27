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Jornal Diário de Suzano - 27/03/2026
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Polícia

Adolescente é atropelado por moto em Poá

Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia e encaminhado ao Hospital das Clínicas em Santana

27 março 2026 - 10h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado na Delegacia de Poá como lesão corporal culposa na direção de veículo automotorO caso foi registrado na Delegacia de Poá como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor - (Foto: Arquivo/DS)

Um adolescente de 13 anos ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta, na manhã desta quinta-feira (26), na Avenida Lucas Nogueira Garcez, no bairro Jardim Estela, na cidade de Poá. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia e encaminhado ao Hospital das Clínicas em Santana, onde permaneceu hospitalizado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o condutor da motocicleta, um homem de 40 anos, trafegava pela via quando o adolescente desceu de bicicleta pela Rua Porto Feliz em sua direção, ocorrendo a colisão. Com o impacto, a vítima caiu ao solo e sofreu ferimentos.

Foram expedidas guias para exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC), em relação à motocicleta, e ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito. O caso foi registrado na Delegacia de Poá como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

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