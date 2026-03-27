Adolescente é atropelado por moto em Poá

Um adolescente de 13 anos ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta, na manhã desta quinta-feira (26), na Avenida Lucas Nogueira Garcez, no bairro Jardim Estela, na cidade de Poá. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia e encaminhado ao Hospital das Clínicas em Santana, onde permaneceu hospitalizado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o condutor da motocicleta, um homem de 40 anos, trafegava pela via quando o adolescente desceu de bicicleta pela Rua Porto Feliz em sua direção, ocorrendo a colisão. Com o impacto, a vítima caiu ao solo e sofreu ferimentos.

Foram expedidas guias para exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC), em relação à motocicleta, e ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito. O caso foi registrado na Delegacia de Poá como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.