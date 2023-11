Adolescente é detido com carro roubado em Suzano

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar, depois de ser flagrado acompanhando um veículo de entregas dos correios em um automóvel roubado.

Uma réplica de arma de fogo e um aparelho de telefone celular foram apreendidos.

Os agentes receberam a informação de que um veículo Fiat/Uno, ocupado por três suspeitos, estaria no encalço do carro de entrega da empresa de Correios no bairro São Bernadino, em Suzano.

Uma patrulha constatou o teor da denúncia na Rua Judite de Oliveira Reis. O condutor do Fiat/Uno ao notar a aproximação da viatura ultrapassou o veículo dos Correios e passou a fugir da abordagem policial.

O acompanhamento perdurou por várias ruas dos bairros São Bernadino e São José e só parou depois que o condutor perdeu o controle da direção e bateu em veículos estacionados na Rua Portugal. Sete equipes além do helicóptero Águia fizeram parte do cerco.

Depois de colidirem, os ocupantes do Fiat/Uno passaram a fugir a pé até que na Rua Rosa Umehara Manabe entraram em uma região de mata.

Um deles, adolescente de 16 anos, foi encontrado escondido em uma carcaça de veículo abandonado na mata. Com ele, os policiais encontraram alguns documentos do proprietário do Uno.