Adolescente é preso em flagrante por tráfico de drogas em Itaquá

Um adolescente foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Americano, em Itaquaquecetuba. Com ele, foram apreendidos 36 sachês contendo crack, 18 sachês com maconha, 104 pinos de cocaína, além de R$ 1,3 mil. O fato aconteceu na tarde desta sexta-feira (8).

Por volta das 17 horas, policiais da Força Tática realizavam patrulhamento de combate ao tráfico de entorpecentes pela Rua Carlos Mariguela. Durante a ação, observaram um indivíduo em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. O menor infrator estava comercializando drogas no momento e preso no local.

Ele foi encaminhado para a Delegacia Central de Itaquaquecetuba, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência (B.O.). As drogas e o dinheiro foram apreendidos.