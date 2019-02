Adolescente foragido da Fundação Casa é apreendido com espingarda em Poá

Um adolescente foragido da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) foi detido nesta sexta-feira (8) na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Santo Antônio, em Poá. Com ele, os policiais encontraram uma espingarda calibre 22.

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ao jovem foi motivada, depois que ele começou agir de modo suspeito e, também, por estar escondendo algo embaixo da blusa de frio. Os PMs o pararam e encontraram uma espingarda.

Em seguida, o jovem disse que a arma teria sido encontrada em uma região de mata. Contudo, ele não soube informar o local, tampouco o que faria com a espingarda. Além disso, o adolescente admitiu que estava foragido da Fundação Casa do Belém, em São Paulo, desde outubro do ano passado.

Ele foi apreendido e deve retornar à unidade socioeducativa.