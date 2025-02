Adolescente morre e outro fica ferido em troca de tiros com a PM em Poá

As polícias Militar e Civil investigam a morte de um adolescente na noite desta quinta-feira (20), após um tiroteio, em Poá, após o roubo de um veículo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos, de 14 e 16 anos,

Segundo a pasta, o crime ocorreu na Rua Fernando de Noronha, por volta das 19h50. Uma equipe da PM localizou os suspeitos por volta das 21h10 e uma perseguição foi iniciada. Ainda segundo a corporação, na altura do cruzamento da Avenida Kemel Adas com a Rua Deputado Nelson Fernandez, segundo a SSP, houve uma troca de tiros.

Os dois suspeitos foram baleados e um deles morreu no local. O outro ficou ferido. Os agentes encontraram, no interior do veículo roubado, um revólver e uma pistola. O caso segue sendo investigado. Um inquérito foi aberto para investigação dos fatos.