Adolescente morre em Suzano após consumir bebidas alcoólicas e lança-perfume

Um adolescente de 17 morreu, na manhã desta quarta-feira (3), na rua Alves de Almeida, em Suzano. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o jovem estava em uma residência quando passou mal após consumir bebida alcoólica e lança-perfume, uma droga produzida com solventes químicos como essências de perfume, cloreto de etila, éter e clorofórmio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento, mas a vítima não resistiu e morreu.

Ainda segundo a pasta, os donos da casa onde o jovem estava são investigados.

Foram requisitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) ao corpo da vítima. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Suzano.