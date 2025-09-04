Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Adolescente morre em Suzano após consumir bebidas alcoólicas e lança-perfume

Donos da casa onde a vítima estava são investigados

04 setembro 2025 - 10h34Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de SuzanoCaso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Suzano - (Foto: Arquivo/DS)

Um adolescente de 17 morreu, na manhã desta quarta-feira (3), na rua Alves de Almeida, em Suzano. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o jovem estava em uma residência quando passou mal após consumir bebida alcoólica e lança-perfume, uma droga produzida com solventes químicos como essências de perfume, cloreto de etila, éter e clorofórmio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento, mas a vítima não resistiu e morreu.

Ainda segundo a pasta, os donos da casa onde o jovem estava são investigados.

Foram requisitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) ao corpo da vítima. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Suzano.

