Adolescente perde controle de carro e atropela três crianças em Itaquá

Três crianças foram atropeladas na calçada por um carro, na tarde deste domingo (29), no Parque Piratininga, em Itaquaquecetuba. O motorista era um adolescente, de 16 anos. Segundo a polícia, o jovem pegou o veículo escondido da família e perdeu o controle. O caso foi registrado na Delegacia Central.

Estado de saúde

Entre as vítimas estão dois meninos, um de 3 anos e outro de 2 anos, além de uma menina, de 9 anos. Os meninos tiveram ferimentos leves. Um deles ficou com cortes no rosto. Já a menina teve ferimentos grave e foi socorrida para o Hospital Santa Marcelina de Itaquá. Segundo um dos pais das vítimas, a menina está com cateter de oxigênio na cabeça e ainda não acordou. Além disso, ele informou que ela foi transferida para o Hospital Santa Marcelina de Itaquera.

Caso

Por volta das 17 horas, o adolescente relatou que o pai tinha pedido para comprar um bolo num supermercado do bairro. No entanto, não tinha o autorizado a sair com o carro. Acompanhado do primo, de 15 anos, o jovem pegou o carro escondido e saiu. Segundo o adolescente, na Rua Joaquim Caetano, altura do 212, perdeu o controle do veículo em uma curva, invadiu um canteiro central, derrubou uma árvore e atropelou as três crianças que estavam na calçada. Além disso, Ele ainda disse que fugiu do local com medo de ser linchado por populares.

O carro foi apreendido pela polícia.