Adolescente sofre agressão em escola de Ferraz

Uma adolescente sofreu agressões da colega de uma escola, no bairro Vila Andiara, em Ferraz de Vasconcelos. O caso ocorreu na última sexta-feira. Segundo a vítima, as agressões ocorreram fora da sala de aula. O caso foi registrado, na manhã de ontem, no Distrito Policial (DP) da cidade.

A ocorrência aconteceu por volta do meio-dia. A agressora chamou a vítima para "conversar" fora da sala de aula. A agressora estava acompanhada de outra estudante que também apresentou violência contra a vítima.

A outra jovem agrediu verbalmente a vítima.

Segundo dados do Boletim de Ocorrência (B.O.), a agressora agiu depois das ofensas feitas e bateu da vítima, que desmaiou e foi socorrida por um colega de classe, que estava no local. Ele a levou de volta para a escola. O motivo da agressão não foi revelado pela vítima.

Lesões

A vítima declarou ter sofrido arranhões em volta do pescoço e hematomas no couro cabeludo. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Guido Guida, localizado em Poá, onde passou por exames de corpo de delito. A adolescente registrou o B.O. junto com o pai, em Ferraz.