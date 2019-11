Adolescente suspeito de liderar quadrilha especializada em roubos de motos de luxo é apreendido

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido sob suspeita de liderar uma quadrilha especializada em roubos a motos de luxo no Alto Tietê. A prisão foi realizada na quinta-feira, 21, na região do Jardim do Algarve, em Itaquaquecetuba, por policiais do 35° Batalhão. Pelo menos quatro vítimas o reconheceram.

Segundo a PM, o adolescente foi apreendido na casa dos avós. A apreensão ocorreu pelo fato de o jovem, que estava em liberdade assistida, não estar cumprindo as medidas socioeducativas impostas pela Vara de Infância e Juventude. Ele tem passagens por roubo e furto.

Os PMs, então, o conduziram à delegacia. Foi realizado contato com a Promotoria de Itaquá, a qual determinou a apreensão e condução do adolescente à Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa).

Roubos

Ainda de acordo com a PM, o adolescente é suspeito de ser o líder de um bando responsável por assaltos, em especial a motos de luxo, nas cidades do Alto Tietê. Um dos últimos foi filmado por câmeras de segurança. Nas redes sociais, o jovem aparece ao lado de motos de alta cilindrada, inclusive uma do mesmo modelo flagrado na tentativa de assalto.

A Polícia Civil continua a investigação para identificar o restante do bando.