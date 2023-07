Polícia apreende menor suspeito de participação em latrocínio de motociclista

A Polícia Militar apreendeu, na noite desta segunda-feira, um dos indivíduos apontados como autores do latrocínio contra um motociclista ocorrido no fim da tarde desta segunda-feira (24) em um semáforo que fica no cruzamento da Rua General Francisco Glicério com a Rua Campos Sales, no Centro de Suzano.

Segundo as informações da Polícia Militar, trata-se de um adolescente. A apreensão acontece menos de quatro horas após o latrocínio. Ele não estava com a arma usada no crime no momento da apreensão, mas segundo a Polícia, as imagens gravadas por câmeras de monitoramento indicam que foi ele quem atirou contra o motociclista, de 39 anos, que morreu durante o assalto.

O adolescente foi apreendido na região do Aracaré, em Itaquaquecetuba, por policiais militares do 35° Batalhão de Polícia Militar. A motocicleta da vítima foi localizada em uma travessa da Rua Brasília, uma via que fica próxima à Estação Aracaré.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente não resistiu à prisão. Ele foi levado para a Delegacia Central de Itaquaquecetuba. O segundo homem suspeito de participar do crime segue sendo procurado.