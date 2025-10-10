Adolescente suspeito de homicídio é apreendido em Mogi

Um adolescente, o quarto suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em agosto de 2025, foi apreendido nesta quinta-feira (9), em Mogi das Cruzes.

O crime aconteceu no dia 14 de agosto na rua Santa Sofia, Jardim Margarida. A vítima, de 22 anos, morreu após ser agredida com pauladas na cabeça e partes do corpo por quatro suspeitos.

Segundo o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Delegacia Secional de Mogi das Cruzes, o crime foi motivado após a vítima supostamente furtar uma panela. Entretanto, foi descoberto que a vizinha doou o objeto para a vítima.

A Justiça concedeu dois mandados de prisão temporária e quatro de busca domiciliar para dois jovens, de 19 e 20 anos, e busca e apreensão para outro adolescente, suspeitos de envolvimento no caso.

A SHPP esclarece que as investigações continuam para realizar as prisões e apreensão.