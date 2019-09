Adolescentes de 13 e 14 anos são apreendidos por tentativa de roubo a motorista de aplicativo

Atualizado às 15h01

Dois adolescentes, de 13 e 14 anos, foram apreendidos, na madrugada desta quinta-feira, 19, pela Polícia Militar, após tentativa de roubo a um motorista de aplicativo, no bairro Estação, em Itaquaquecetuba. Uma pistola falsa foi encontrada. O crime aconteceu horas depois do assassinato de Elvis Souza Leite, de 41 anos.

A apreensão dos garotos aconteceu durante um patrulhamento de rotina. Policiais flagraram os jovens correndo, o que despertou a suspeita. A fuga não se estendeu por muito tempo, já que a dupla foi alcançada. Com um deles, os policiais localizara uma pistola falsa.

Logo depois, os policiais descobriram que ambos tinham roubado um motorista de aplicativo. A dupla teria solicitado uma corrida, por meio de aplicativo de corrida, quando no término, próximo à Estação Itaquaquecetuba, anunciaram o assalto. A vítima do assalto foi encontrada e reconheceu ambos como sendo os autores do assalto.

Segundo a PM, os jovens não tem qualquer relação ao roubo seguido de morte do motorista de aplicativo Elvis Souza Leite, 41 anos, no Jardim Monte Belo.

De acordo com a Polícia Civil, um dos menores tem passagem por porte ilegal de arma e duas vezes por roubo. O caso foi registrado como ato infracional de roubo. A ocorrência foi registrada no distrito central.