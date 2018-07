Adolescentes são detidos por tráfico em Itaquá

Dois adolescentes foram detidos sob a suspeita de estarem comercializando drogas numa comunidade em Itaquaquecetuba. Com eles, os policiais encontraram 89 pedras de crack, 55 porções de maconha e R$ 46. Um homem foi levado à delegacia, porém, foi liberado após assumir estar no local para comprar entorpecentes. A ação aconteceu nesse domingo (1º), na Rua da Macieira, no Jardim Caiuby.

Segundo a polícia, ações contra o narcotráfico são corriqueiras no local. A nova batida policial foi motivada, após denúncias apontarem que traficantes continuavam agindo no bairro. Por isto, os policiais foram à região e encontraram três pessoas. Todos saíram correndo. Dois foram detidos em seguida. Um terceiro suspeito tentou entrar em uma residência, mas também foi capturado.

De acordo com a PM, as drogas foram encontradas na posse dos adolescentes. O grupo foi levado à delegacia. Não há informações se os jovens permaneceram detidos, ou se foram liberados após o término da ocorrência.