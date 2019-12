Adolescentes tentam roubar carro e um é baleado por PM de folga em Poá

Um adolescente, de 16 anos, foi baleado por um policial à paisana após uma tentativa de roubo no bairro Cidade Kemel, em Poá. Ele e outro adolescente, que foi apreendido, tentaram roubar o carro de uma guarda municipal. O caso aconteceu em frente à uma escola infantil, na quarta-feira, 11. A informação sobre a ocorrência só foi divulgada esta sexta-feira, 13.

A ação dos adolescentes ocorreu na saída de alunos. Sob ameaças de estarem armados, a dupla conseguiu puxar a guarda municipal. Ela só teve o tempo de pegar o filho e se abrigar num local seguro.

Os adolescentes já iam sair do local, mas não contavam com um detalhe: o crime foi presenciado por um policial militar de folga. O militar, que também esperava o filho, desceu do carro e deu voz de prisão.

Um dos adolescentes gesticulou pegar algo na cintura. Foi quando o policial atirou e o atingiu na perna. Depois disso, ambos suspeitos foram detidos. O PM pediu reforço e o infrator ferido foi socorrido ao Hospital Regional Dr Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos.

No boletim, a polícia não divulgou o depoimento de nenhum dos adolescentes sobre o caso. A arma do policial foi recolhido, para que os trâmites sejam realizados quanto à investigação para determinar ou não se o policial agiu de maneira correta.

O caso foi registrado como ato infracional de tentativa de roubo.