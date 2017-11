Bandidos fecham rua e roubam agência bancária no Centro de Itaquá

Atualizado ás 18h11

Uma agência do Itaú, no Centro de Itaquaquecetuba, foi roubada na tarde desta quarta-feira (29). Segundo informações da polícia, três bandidos invadiram o local e fugiram levando as armas dos vigias e o dinheiro dos caixas eletrônicos. A quadrilha chegou a abandonar um carro e fechar uma das principais vias da região central para fugir.

A ação dos bandidos durou pouco mais de dez minutos. Depois de fechar a Rua Capitão José Leite - uma das mais movimentadas do Centro -, três assaltantes entraram na agência e conseguiram render os vigias. Na ocasião, a arma dos vigilantes foi roubada. Em seguida, os suspeitos dominaram uma funcionária, que abastecia os caixas, e roubou todo o dinheiro. A estimativa inicial é de que mais de R$ 20 mil tenha sido levado.

Segundo a PM, o carro abandonado na via era roubado, porém as placas foram trocadas. Ao saírem do banco, os bandidos fugiram em outro Hyundai HB20 - de cor clara -, que estava os esperando próximo a agência. Eles fugiram sentido a Rua Duque de Caxias, no bairro Tipóia.

A hipótese da polícia é que eles tenham utilizado a via por causa do fácil acesso a outros bairros, e de que eles tenham ido sentido ao Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. De acordo com o tenente-coronel, Anderson Caldeira, a polícia está realizando diligências no município em busca dos criminosos.

Até o fechamento desta publicação, os bandidos não haviam sido localizados.