Agentes penitenciárias prendem mulher com drogas no CDP de Suzano

Uma mulher, de 20 anos, foi presa depois de ser flagrada tentando entrar com drogas no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. Na ação, foram apreendidas 50 gramas de cocaína e três de maconha. O fato ocorreu no primeiro fim de semana do ano.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o caso ocorreu, na manhã deste sábado (6). A pasta frisou que o flagrante foi realizado, depois que o scanner corporal acusou objeto estranho no corpo da suspeita.

Quando foi questionada, a mulher admitiu estar portando um invólucro de entorpecentes na região íntima. Em sala reservada, ela retirou o pacote de dentro de si.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia e teve o nome suspenso do rol de visitas da SAP. A direção do CDP de Suzano registrou Boletim de Ocorrência e instaurou Procedimento Disciplinar Apuratório para averiguar a conivência do detento.