Agentes penitenciários localizam 26 celulares enterrados em área do CDP de Suzano

Vinte e seis celulares foram encontrados neste fim de semana no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. O material estava dentro de sacolas plásticas e enterrado no terreno da unidade prisional. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), os aparelhos foram apreendidos. A CDP de Mogi das Cruzes também registrou apreensões, mas de entorpecentes.

A SAP informou que os celulares foram encontrados no sábado (14) em duas ocasiões. A primeira, às 8h30, os servidores faziam atividades de conservação e manutenção, quando encontraram a sacola enterrada na área externa da unidade. Nesta ação, foram localizados 21 aparelhos e duas placas de carregadores.

Os servidores continuaram as buscas. Às 11 horas, os agentes encontraram outra sacola. Mas, desta vez, o embrulho estava próximo ao setor de manutenção. Mais cinco celulares, uma placa de carregador e dois fones de ouvido foram apreendidos.

A direção do CDP de Suzano instaurou Procedimento Disciplinar Apuratório. Todo o material foi apreendido e destruído. Ninguém foi preso.

Mogi das Cruzes

Já na unidade de Mogi, duas mulheres foram flagradas com drogas durante o procedimento de revista. No sábado, uma visitante, de 29 anos, tentou entrar na unidade prisional com um pacote de entorpecente. No embrulho havia 200 gramas de maconha e nove papelotes de cocaína. No domingo (15), uma jovem, de 18 anos, foi surpreendida por uma agente penitenciária tentando dispensar um invólucro no cesto de lixo. No embrulho havia 25 gramas de maconha.

As duas mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia e tiveram seus nomes suspensos do rol de visitas da SAP. A direção do CDP de Mogi instaurou Procedimento Disciplinar Apuratório. Os detentos de Mogi foram conduzidos para cela disciplinar.