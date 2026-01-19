Agiota é preso por duplo homicídio em Mogi

Um homem, de 41 anos, apontado como agiota, foi preso nesta segunda-feira (19), em Mogi das Cruzes, suspeito de um homicídio ocorrido em julho de 2025. O homem era procurado por outro homicídio em 2023.

Segundo o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, o suspeito foi localizado na favela Nova União, onde os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com parte da numeração raspada.

De acordo com a Polícia Civil, em julho de 2025, um homem foi encontrado morto na rua Coronel Cardoso de Siqueira, com ferimentos de arma de fogo no tórax, abdômen e cabeça. O SHPP solicitou exames de confronto balístico entre os projéteis retirados do corpo da vítima e a arma apreendida com o suspeito, que confirmou a compatibilidade.

As investigações apontaram ainda que a motivação do homicídio estaria relacionada a uma dívida que a vítima tinha com o suspeito, envolvendo agiotagem.

O homem já era procurado pela Justiça por outro homicídio consumado, ocorrido em 2023, na rua Cabo Diogo Oliver, também em Mogi das Cruzes.

O SHPP representou pela prisão temporária do suspeito, que foi capturado nesta segunda-feira (19) e permanece à disposição da Justiça.