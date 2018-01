Agricultor tem mãos e pés amarrados durante roubo a sítio no Distrito de Palmeiras

Um agricultor, de 34 anos, teve as mãos e os pés amarrados por homens armados durante roubo a um sítio, na Estrada Samuel, no Distrito de Palmeiras, em Suzano. Cinco casas existentes na propriedade rural foram invadidas pela quadrilha. A Polícia Civil investiga o assalto e suspeita que o bando procurava por uma suposta quantia em dinheiro, que os sitiantes guardavam em cada imóvel.

A quadrilha invadiu o sítio no fim da tarde desta quinta-feira (25). Pelo menos, cinco assaltantes participaram do roubo. É possível que a movimentação dos bandidos tenha se iniciado no intervalo entre às 16 horas e 16h30. Isto porque, segundo o agricultor, os cães da propriedade começaram a latir.

O possível alerta foi ignorado pela vítima, já que não visualizou nenhuma pessoa no terreno. Mas, por volta das 17 horas, os bandidos surgiram armados. O agricultor foi amarrado e posto de refém. A todo o momento, a quadrilha perguntava sobre a existência de mais pessoas no sítio, bem como onde estaria uma suposta quantia em dinheiro.

Um criminoso ficou vigiando a vítima, enquanto os comparsas invadiram outros imóveis da propriedade rural. No boletim, o agricultor cita, por exemplo, o momento em que viu os bandidos saírem de uma das casas levando uma pequena sacola. O conteúdo, porém, não pôde ser observado.

Investigação

Câmeras de monitoramento de uma fábrica podem ter filmado a movimentação dos bandidos. Não há a informação se algum dos indivíduos foi identificado pela polícia. A investigação sobre o caso será coordenada pelo 1º Distrito Policial (DP) de Palmeiras.