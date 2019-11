Ajudante de motorista é arrastado por veículo e tem mão decepada

Um ajudante de motorista, de 41 anos, teve uma das mãos decepada após ser arrastado por um veículo na Vila Moreno, em Ferraz de Vasconcelos. Além disso, ele teve fraturas em outras partes do corpo. O caso foi registrado na tarde de domingo (10).

Testemunhas

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), frentistas de um posto de combustível, localizado na Avenida Brasil, relataram que dois veículos pararam no local, os motoristas desceram - entre eles o ajudante de motorista - e começaram a brigar. Segundo os funcionários do posto, um dos motoristas voltou para o carro e arrancou em alta velocidade, sendo que o ajudante de motorista segurou na porta do veículo.

Ajudante

Internado no Hospital Luzia de Pinho Melo, o ajudante de motorista disse à polícia que sofreu uma tentativa de roubo. Segundo ele, segurou a porta do veículo e foi arrastado. Depois disso, não se lembra de mais nada.

Motorista

O outro motorista se apresentou na delegacia. Ele disse que foi seguido por um veículo e que, em seguida, ao parar no posto, o ajudante de motorista bateu na traseira do carro dele. Além disso, o motorista contou que foi agredido com socos enquanto o ajudante de motorista anunciava o assalto. Segundo o motorista, arrancou com o carro e o ajudante segurou na porta. Após ser arrastado, o motorista jogou o ajudante contra um veículo que estava estacionado na Rua Santa Catarina.