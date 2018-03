Ajudante de motorista é mantido refém por mais de 3 horas em roubo a caminhão

Assaltantes roubaram na quinta-feira (1) um caminhão e mantiveram um ajudante de motorista, de 46 anos, de refém por mais de três horas em Itaquaquecetuba. A vítima não ficou ferida e o veículo foi recuperado pela Polícia Militar (PM), que prendeu em flagrante um dos suspeitos que participaram do crime.

Por volta das 9h45, o ajudante de motorista estacionava o caminhão na Rua Lírio, travessa da Estrada de São Bento, localizada no Jardim Odete, para ir até uma esfiharia que fica no local. Desceu, atravessou a rua, e quando chegou do outro lado observou um carro Onix prata encostar próximo a ele. De dentro do veículo um indivíduo anunciou o assalto. Segundo a vítima, não chegou a ver arma, embora o suspeito tenha feito menção de estar armado.

O ladrão pegou a chave do caminhão e passou para um comparsa. Já o ajudante ficou de cabeça baixa, conforme foi obrigado, e entrou no carro dos suspeitos. Tinham dois indivíduos no veículo, mas a vítima não conseguiu ver o rosto deles. Depois de rodar por aproximadamente duas horas, eles trocaram de carro e continuavam ordenando que o ajudante ficasse quieto e de cabeça baixa. Depois de uma hora e meia, a vítima foi solta em um lugar onde não soube informar onde era. Porém, antes disso, ele relatou que ouviu os suspeitos conversarem no telefone com outro comparsa.

Ação da Polícia

Policiais militares receberam a denúncia por volta das 11 horas, quando realizavam patrulhamento de rotina. Ao passarem pela Rua Clivea, altura do 65, avistaram o caminhão conforme descrito e resolveram realizar a abordagem. Havia apenas um indivíduo dentro do veículo. Questionado, ele disse que o proprietário do camihão pediu para aguardar no local e saiu com um Onix. Durante a abordagem encontraram com o suspeito três celulares. Um deles tocou na hora e um dos policiais atendeu. Um homem perguntava sobre o caminhão e após desconfiar da situação, desligou. A vítima, até então, não tinha sido localizada.

O suspeito foi levado a Delegacia Central de Itaquá, onde foi preso e relatou que saiu de casa para trabalhar e fazer um bico de descarregar o caminhão.