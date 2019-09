Ajudante de motorista morre após ser baleado na cabeça no trecho do rodoanel em Itaquá

Um ajudante de motorista, de 21 anos, morreu após ser baleado na cabeça no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), no trecho de Itaquaquecetuba. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o motivo do crime seria briga no trânsito. O caso foi registrado no sábado (14).

Por volta das 16 horas, policiais informaram que realizavam fiscalização na praça de pedágio do rodoanel, altura do quilômetro 124, quando um caminhão se aproximou e o motorista pediu por socorro. O ajudante dele tinha sido baleado na cabeça. No entanto, estava consciente.

A viatura de resgate de SPMar, responsável pelo rodoanel, socorreu a vítima para o Hospital Santa Marcelina, onde foi internado e passou por uma cirurgia. Contudo, o ajudante não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o motorista do caminhão, trafegavam pelo quilômetro 118, pela faixa central, quando realizou uma ultrapassagem de um veículo. Em seguida o carro veio atrás do caminhão e emparelhou no lado do motorista. O suspeito ameaçou o motorista do caminhão com uma arma. O motorista fechou o veículo para tentar se defender das ameaças, mas o carro conseguiu encostar do outro lado do caminhão, do lado do passageiro, onde efetuou um disparo. A bala atingiu a coluna do caminhão e depois se alojou na cabeça do ajudante de motorista. E o suspeito fugiu.

À polícia, o motorista do caminhão disse que o suspeito estava acompanhado de uma mulher.