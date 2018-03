Ajudante de obras é baleado no rosto no Jardim Maria Eliza

Um ajudante de obras, de 27 anos, foi baleado no rosto na noite desta sexta- feira (16) no Jardim Maria Eliza em Itaquaquecetuba.

A tentativa de homicídio ocorreu próximo à residência da vítima. O criminoso fugiu, sem deixar pistas.

Dois policiais militares estavam realizando ronda quando receberam uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, se depararam com a vítima caída no solo com graves ferimentos na face, entre o nariz e a bochecha direita, aparentemente causado por uma arma. A vítima encontrava-se consciente, porém não conseguia se comunicar em razão do ferimento.

O Samu foi chamado e a vítima foi levada ao Hospital Municipal Santa Marcelina.

Após a saída da vítima do local, a perícia foi acionada e o local foi preservado. De acordo com a perita responsável, não foi encontrado nenhum projétil, estojo ou outros objetos que tenham relação com o crime. O irmão da vítima foi ouvido no local . O mesmo relatou que ouviu tiros e quando saiu em direção a rua viu seu irmão caído no chão e um indivíduo (não identificado) correndo em direção a um matagal. Ele desconhece os motivos que levam ao criminoso abrir fogo contra o irmão.

O caso está em investigação e a saúde da vítima está estável.