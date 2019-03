Ajudante de pedreiro é preso por agredir companheira com socos e chutes no Miguel Badra No boletim, a vítima afirmou que esta não seria a primeira vez em que é agredida pelo suspeito

Por Marcus Pontes - de Suzano 06 MAR 2019 - 15h15

Em depoimento, vítima falou que era frequentemente agredida Foto: Marcos Santos/USP Imagens Um ajudante de pedreiro, de 42 anos, foi preso após agredir a companheira, no final da tarde desta terça-feira (5), no Miguel Badra, em Suzano. No depoimento dado à Polícia Civil, a vítima afirmou que esta não é a primeira vez em que é atacada pelo suspeito. Agora, o homem responderá por violência doméstica, lesão corporal e injúria. A briga começou depois que o suspeito chegou alterado em casa. Sem motivos, o homem começou a xingar a mulher. Logo, o ataque se iniciou. Ele a agrediu com socos e chutes, contudo, após pedidos de socorro, o irmão da vítima interveio e conseguiu cessar as agressões. Enquanto os homens debatiam sobre mais um episódio de violência, a mulher aproveitou para ligar à Polícia Militar. Os envolvidos foram encaminhados ao distrito central. Foi então que a vítima revelou a série de agressões que vinha sofrendo há anos, porém nunca denunciou o então companheiro. O irmão da mulher, que interveio ao ataque, falou que o cunhado é uma boa pessoa. Mas, o comportamento dele muda, depois que faz uso de drogas e álcool. Disse ainda que, em várias ocasiões, foi preciso intervir às agressões. Apesar das versões, o suspeito negou que tenha agredido a esposa. O único relato dado foi que brigou com a mulher, mas não informou o motivo.

