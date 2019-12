Ajudante é assassinado a facadas e principal suspeito é o ex-concunhado

O ajudante Sidnei Lima Santos, 48 anos, morreu após ser esfaqueado, ao menos, quatro vezes pelo ex-cunhado. O crime aconteceu na quinta-feira à noite, 19, na Rua Vereador Sebastião Francisco Chagas, no Parque Imperial, em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com o delegado Cleverson Omena, responsável pela Delegacia Central da cidade, as buscas para capturar o suspeito estão em andamento.

A investigação busca determinar se o crime foi premeditado. Testemunhas afirmam terem visto o acusado transportando uma faca, em um ônibus, o qual Santos também estava. O ataque ocorreu logo depois de a vítima desembarcar do coletivo.

Pelo menos duas pessoas presenciaram o crime. Uma delas viu a hora em que o suspeito correu, depois de atingir a vítima, ao menos, quatro vezes. A vítima foi socorrida por uma ambulância ao Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, mas não resistiu aos ferimentos.

Investigação

Policiais civis de Ferraz realizam nesta sexta-feira, 20, buscas ao suspeito de assassinar Santos. A caçada se concentra na cidade, porém, a tendência é de que possa se estender para a região. "Nós sabemos que (o motivo para o assassinato) foi por causa de brigas antigas. Agora, as equipes estão nas ruas tanto da cidade como região, para localizar o autor e o prendê-lo", afirmou o delegado Cleverson Omena.