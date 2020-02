Ajudante é atropelado após discussão em restaurante no Centro de Mogi

Um ajudante, de 29 anos, foi atropelado e arremessado por cerca de quatro metros após defender a prima adolescente, de 15 anos, de um homem.

O crime ocorreu na madrugada de sábado (15), na saída de um restaurante no Centro de Mogi das Cruzes.

A vítima foi conduzida ao Hospital Luzia de Pinho Melo, e se encontra em estado grave, com múltiplas fraturas.

Havia uma festa de família no local. Vítima e suspeito, que é advogado, levaram a discussão para fora do restaurante e chegaram às vias de fato. Logo após foram separados e cada um foi para um lado.

Em seguida o suspeito voltou de carro e teria ido em direção à vítima. O ajudante foi atropelando e arremessando por cerca de quatro metros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado. A vítima foi levada ao Hospital Luzia de Pinho Melo, apresentando quadro clínico grave.

Familiares que estavam no local afirmam que a vítima só não morreu, porque uma unidade do Samu fica próxima ao local do crime, e assim prestaram o socorro.