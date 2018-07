Ajudante é baleado e morto em Itaquá; polícia procura assassino

O ajudante Jonathan Francozo dos Santos, de 27 anos, foi baleado e morto durante a noite da última quarta-feira, na Rua Ouro Branco, no bairro Palmas de Itaquá, em Itaquaquecetuba. Ele foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes assumirá as investigações sobre o caso.

Até o momento, a polícia disse que não há pistas que levem ao atirador. Buscas foram realizadas ontem para encontrar alguma testemunha, ou câmeras que tenham filmado a chegada ou fuga do bandido.

De acordo com a investigação, policiais militares (PMs) foram ao local, após moradores denunciarem terem ouvido disparos, por volta das 22h34. Peritos da Polícia Científica preservaram a área, em busca de provas que pudessem identificar o autor. A reportagem não obteve retorno se algum tipo de objeto fora apreendido.

O caso segue sob investigação. Informações sobre o caso podem ser passadas, por meio do disque denúncia, nos números 181 e 190.