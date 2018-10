Ajudante é encontrado morto com sinais de espancamento e facadas em Itaquá

O ajudante de motorista Alexandre Barros da Silva, de 46 anos, foi encontrado morto, na madrugada de sábado (29), na Estrada do Mandi, em Itaquaquecetuba. O local fica próximo a saída de um centro comercial. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi esfaqueada e tinha sinais de espancamento.

A Polícia Militar atendeu o caso. Policiais foram avisados sobre o encontro de um corpo. Quando chegaram ao local, a vítima já estava morta. O resgate só confirmou o assassinato e as lesões; facadas e espancamento.

Peritos da Polícia Científica e investigadores do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes estiveram no local. O Boletim de Ocorrência (B.O.) não descreve com clareza se o ajudante de motorista foi encontrado caído na rua, ou se foi atacado dentro do seu carro. O veículo estava próximo a cena do crime.

Com a vítima, a polícia encontrou cerca de R$ 318. A hipótese de latrocínio - roubo seguido de morte - ainda não foi descartada. Câmeras de monitoramento de um centro comercial, bem como de comércios do bairro, podem ter filmado o crime. Investigadores deverão retornar ao local ainda esta semana para confirmar se há alguma filmagem.