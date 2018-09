Ajudante espancado, esfaqueado e arrastado foi morto por reivindicar celular furtado

Um crime brutal motivado por causa de um celular furtado. Essa é a conclusão do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes quanto ao assassinato do ajudante geral Robson Félix dos Santos, em agosto deste ano, no Jardim Casa Branca, em Suzano. A vítima foi espancada, esfaqueada e arrastada pela via pública. A polícia já identificou o grupo responsável pelo homicídio. Um deles foi preso nesta terça-feira (18), no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

O primeiro suspeito foi preso na casa de uma tia, durante a madrugada de hoje. Foi desse indivíduo que a polícia conseguiu obter informações quanto ao motivo do crime.

"O Robson (vítima) foi reivindicar o celular que teria sido furtado por um dos integrantes desse grupo. Quando foi questioná-lo, os indivíduos começaram a espancá-lo. No total, ele foi esfaqueado 12 vezes. Sendo sete no tórax e cinco golpes na garganta", disse o delegado do SHPP, Rubens Ângelo, responsável pelo caso.

A investigação conseguiu identificar o grupo, após obter filmagens de câmeras de monitoramento no entorno do local do crime. Destes, três são maiores de idade e um é adolescente. "Conseguimos prender um deles. Os demais continuam foragidos, portanto, a gente pede ajuda da população para encontrá-los", afirmou Rubens.

A Justiça aceitou pedido de prisão temporária contra os suspeitos. Os demais membros do grupo responsável pela morte de Santos são considerados foragidos. "Era um rapaz de bem, trabalhador. Foi morto por motivos banais. Precisamos da ajuda da população para encontrá-los e dar uma resposta para família da vítima", reforçou o delegado.

Entenda o caso

O ajudante geral Robson Félix dos Santos, de 29 anos, foi assassinado por encapuzados, na Rua Emília Barbosa, no Jardim Casa Branca, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, o grupo espancou, esfaqueou e arrastou o corpo da vítima num trecho da via.

De acordo com a polícia, o ajudante foi socorrido com vida ao Pronto-Socorro (PS). Ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Filmagens de câmeras de monitoramento flagraram a vítima sendo atacada pelo grupo. As filmagens mostram, ao menos, quatro bandidos encapuzados agredindo e arrastando Santos pela rua. O grupo fugiu logo depois.