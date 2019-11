Ajudante geral e sobrinha são agredidas em Suzano

Uma ajudante geral, de 37 anos e uma criança de, 3 anos, foram agredidas, neste domingo (10), em Suzano.

Por volta das 23 horas, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de desinteligência entre casal. No local, a ajudante informou que estava em sua residência com o atual namorado e com a sobrinha.

Segundo a vítima, o suspeito, de 39 anos, teria ido até a residência e quebrado a porta de vidro com um pedaço de madeira. A ajudante geral foi agredida com instrumento e a sobrinha dela foi atingida por estilhaços do vidro.



As duas vítimas foram socorridas ao Pronto-Socorro (PS) Municipal, onde foram atendidas e liberadas. Foram solicitados exames de IML.



O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Suzano.