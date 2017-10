Ajudante suspeito de roubo é detido na Vila Amorim

Um ajudante, de 24 anos, suspeito de roubo, foi detido na Rua Vicente Celestino, na Vila Nova Amorim, em Suzano. A operação teve início, na noite de sexta-feira (13), por volta das 21h30, na Rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66), no mesmo bairro.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), um policial militar presenciou uma tentativa de roubo a um Fiat Palio. Um idoso estava parado ao lado do veículo, com as mãos para o alto, e dois indivíduos estavam entrando no automóvel.

Com a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram. O PM solicitou apoio a outra equipe, que fez um cerco na rua paralela ao local. Um homem, de 46 anos, encontrou os policiais, comunicou o roubo e as características dos assaltantes.

Em seguida, o ajudante, que possui as mesmas características do suspeito, foi visto caminhando e jogando um objeto em frente à uma casa. A polícia tentou abordar o rapaz, porém ele se negou e lutou com o policial, que teve ferimentos leves no braço direito.

O suspeito foi levado para a delegacia e disse que se negou a ser abordado, pois não é ladrão. O morador de uma das casas da rua, comunicou a polícia que encontrou uma pistola em frente à sua residência.

O veículo roubado foi encontrado na Rua Carlos Rodrigues de Faria, porém a vítima ainda não foi localizada