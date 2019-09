Alcoolizado, homem agride e ameaça matar esposa grávida no Boa Vista

Um homem, de 28 anos, foi preso nesta segunda-feira, 16, sob suspeita de agredir e ameaçar a companheira, de 25 anos, no Cidade Boa Vista, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, a mulher, que está grávida de dois meses, fugiu e conseguiu ajuda de vizinhos para escapar do ataque.

As agressões se iniciaram depois de a vítima pedir ao companheiro para sair de casa. O motivo seria por causa de o suspeito estar bebendo desde o fim de semana, o que, segundo relato da vítima, a fez com que não suportasse a situação.

Após o pedido da companheira, o suspeito começou a agredi-la com tapas na cabeça. A todo o momento, a vítima protegia a barriga, em razão do medo de perder o filho. De acordo com relatos dados à Polícia Militar, o homem ainda fez ameaças de morte. O ataque só não durou muito tempo, pois, a mulher conseguiu escapar e pedir ajuda aos vizinhos.

Foi então que policiais foram chamados. O suspeito foi encontrado dentro do imóvel. Segundo a PM, o homem estava sob efeito de bebidas. Em depoimento, ele ainda alegou que "apenas se defendeu, já que a companheira teria dado início às agressões".

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano. Ele irá responder pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal. O homem deve passar por uma audiência de custódia, a qual definirá se cumprirá pena no sistema penitenciário ou não.

Histórico de violência