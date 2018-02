Alcoolizado, homem atropela criança e provoca dois acidentes no Miguel Badra

O atropelamento de uma criança, de 11 anos, uma colisão e, por fim, a grave batida frontal em outro veículo. Estas foram as situações provocadas por um motorista, de 32 anos, no Miguel Badra, em Suzano. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito estava com sinais de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa e cambaleando. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.

A sequência de acidentes foi na noite desta segunda-feira (19). O suspeito foi preso, depois de ter provocado o terceiro e último acidente, na Avenida Miguel Badra. Esta última situação teria ocorrido após o motorista embriagado invadir a contramão e colidir frontalmente em outro carro.

O caso foi atendido pela Polícia Militar (PM). Os PMs faziam os procedimentos relacionados ao acidente de trânsito, quando um homem surgiu dizendo que o suspeito também teria batido em seu carro, que estava estacionado.

Em seguida, os policiais viram outra pessoa se aproximar. Tratava-se de um homem, que dizia que o filho foi atropelado pelo suspeito, quando jogava futebol na rua de casa. O garoto foi levado ao hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. O estado de saúde não foi citado se era grave ou não.

A polícia tinha a confirmação dos sinais de embriaguez do suspeito, mas o questionaram quanto aos acidentes que teria provocado. No entanto, o motorista negou que tivesse consumido bebidas alcoólicas

Os policiais já tinham a confirmação dos sinais de embriaguez, mas resolveram questionar o suspeito. Ele negou veementemente ter ingerido bebidas alcoólicas, inclusive disse que suspeita de que a criança tenha colidido na lateral de seu carro. Em seguida, quando foi informado sobre tal situação, acabou colidindo nos dois carros.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito ficou detido na carceragem da Delegacia Central. Ele passaria por audiência de custódia nesta terça-feira (20). Não há informação se responderá em liberdade, ou será transferido a uma unidade do Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.