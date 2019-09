Alto Tietê recebe nesta quinta-feira 24ª edição da Operação São Paulo Mais Seguro

A Polícia Militar do Alto Tietê desencadeou, por volta das 5 horas desta quinta-feira, 26, a 24ª edição da Operação São Paulo Mais Seguro. A ação, que deve seguir até a madrugada de sexta-feira, 27, é uma realizada periodicamente e foi iniciativa da gestão do governador João Doria (PSDB) para reduzir os índices criminais do Estado.

O balanço completo das ações deve ser divulgado hoje, pelo Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12) - responsável pelos seguintes batalhões da região (17º, 32º e 35º). As cidades atendidas pelo CPA/M-12 são Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

EFETIVO

A PM da região não divulgou quantos policiais foram deslocados para participar da operação. No Estado, porém, a mobilização é de 17.052 policiais militares, com o emprego de 7.590 viaturas e 10 helicópteros, distribuídos em 1.393 pontos estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da corporação, com o intuito de sufocar possíveis ações criminosas.