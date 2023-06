Com 6 assassinatos em maio, Alto Tietê registra 2° menor número de homicídios para o mês em 10 anos

O número de assassinatos registrados em maio deste ano no Alto Tietê é o segundo menor em dez anos. É o que aponta o levantamento divulgado nesta terça-feira (27) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP). No mês passado, foram registrados seis homicídios na região, igualando o mês de maio de 2019 e superando em uma morte os números do mesmo período de 2018.

Além de representarem o segundo menor número de assassinatos entre 2013 e 2023, as seis mortes computadas em maio deste ano mostram uma redução no número de homicídios dolosos (com intenção de matar) registrado no mês de maio deste ano, no comparativo com o mesmo mês do ano passado. Em maio de 2022, o Alto Tietê computou oito assassinatos, sendo seis em Ferraz de Vasconcelos, um em Mogi das Cruzes e um em Suzano. Já no mesmo mês deste ano, foram seis mortes, registradas em Suzano (3), Itaquaquecetuba (2) e Mogi das Cruzes (1) - ou seja, queda de 25%.

Apesar de o número de assassinatos ter reduzido na região, no 5º mês deste ano Suzano computou três mortes. Falando especificamente da cidade, este é o maior número de homicídios dolosos no mês de maio em oito anos. Desde 2015, quando registrou cinco assassinatos, Suzano não tinha uma média tão alta de casos. Variando sempre entre zero (2018) e duas mortes (2017, 2019 e 2021) em maio, o município registrou três óbitos no mês passado – média de uma morte a cada dez dias.

Dados gerais

Considerando apenas o mês de maio dos últimos dez anos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes foram as cidades que mais registraram homicídios dolosos: 23 cada. Suzano é a segunda, com 22 assassinatos. Ferraz também tem números altos, computando 18 crimes deste tipo nos meses de maio de 2013 a 2023.

Em contrapartida, Guararema é a cidade que está há mais tempo sem registrar um assassinato no mês de maio. O último caso no mês citado aconteceu em 2015.

Relembre alguns casos

Na noite de segunda-feira, 9 de maio de 2023, uma mulher foi assassinada a tiros dentro de casa na Rua Três Marias, no Parque Maria Helena, em Suzano. O companheiro da vítima, de 36 anos, fugiu do local após o crime. A vítima foi Roseane Silva Freitas dos Santos.

Depois, no dia 17 de maio, um deficiente físico de 51 anos foi morto a facadas em um bar que fica no Miguel Badra, em Suzano. A vítima foi assassinada com requintes de crueldade.

Um dos assassinatos ocorridos em Itaquaquecetuba e contabilizados na estatística da SSP foi o de Marcio Pereira Lopes, de 66 anos, morto com um tiro na madrugada de segunda-feira, 29 de maio, dentro do quarto de casa, na Rua Nazaré Paulista, no Jardim Joandra, em Itaquaquecetuba.

Na noite do mesmo dia, um homem de origem sul-coreana foi assassinado a golpes de enxada em uma igreja evangélica sul-coreana desativada que fica na Estrada Kinzo Fugino, no bairro Porteira Preta, em Mogi das Cruzes.