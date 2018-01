Amigas são agredidas e abusadas sexualmente por suposto motorista de aplicativo

Duas amigas foram agredidas com uma chave de roda e abusadas sexualmente por um indivíduo que se identificou como suposto motorista da Uber. Os crimes aconteceram, no último fim de semana, no bairro Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos.

A história que culminou aos abusos se iniciou no último domingo (14), no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. As amigas estavam numa choperia conhecida da região, quando teriam perdido as comandas. Impedidas de sair do local, uma delas disse que retornaria à Ferraz, pois iria pegar dinheiro e voltar. E, como garantia, ia deixar o celular na casa noturna.

Foi neste instante que um desconhecido - de cerca de 37 anos - se aproximou se identificando como motorista da Uber. Dizendo que as levaria até a cidade ferrazense, o suspeito falou, ainda, que elas poderiam pagá-lo quando chegassem. Mas, no caminho, o homem parou repentinamente. Em seguida, o suspeito começou a xingá-las e agredi-las, inclusive obrigando-as a tirar as roupas. Os abusos duraram cerca de 20 minutos.

Uma das vítimas conseguiu abrir a porta, dando oportunidade para ambas fugirem. Com medo, as garotas ficaram escondidas no mato, até o suspeito fugir. No boletim, as jovens disseram ter visto apenas as duas primeiras letras da placa do estuprador, que dirigia um Fiat Palio, de cor cinza.

Agora, a polícia deve procurar câmeras de monitoramento do itinerário que o suspeito usou para chegar até o local do crime. Até o fechamento desta publicação, nenhuma informação sobre o estuprador tinha sido divulgada.