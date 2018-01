Amigos são mantidos reféns durante assalto à residência em Itaquá

Dois amigos, de 29 e 33 anos, foram mantidos reféns durante um assalto em Itaquaquecetuba. O crime ocorreu na Avenida Luís Pereira Barreto, no Parque Marengo. A quadrilha fugiu levando o carro de uma das vítimas, bem como pertences pessoais, celulares e equipamentos eletroeletrônicos. O caso deve ser investigado pelo 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.

Pelo menos, três bandidos participaram do roubo. A quadrilha teria conseguido render as vítimas, quando chegavam ao imóvel. A abordagem aos amigos aconteceu no final da noite desta terça-feira (2).

Os assaltantes permaneceram na casa por cerca de 40 minutos. Dos três criminosos, as vítimas afirmaram que dois eram violentos, inclusive ameaçou-os ininterruptamente usando revólveres. A quadrilha fugiu com o carro e os itens acima citados.

Logo depois da fuga dos bandidos, as vítimas foram à delegacia para registrar o caso. A Polícia Civil repassou as informações sobre o crime, mas o veículo levado não foi encontrado.

Por este motivo, a polícia deve abrir uma investigação a partir desta quinta-feira (4) para tentar buscar informações que levem a identificação dos criminosos. Até o fechamento desta publicação, o paradeiro dos bandidos era desconhecido